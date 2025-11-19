SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend ww
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 57%
Exness-MT5Real5
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
59 (68.60%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (31.40%)
En iyi işlem:
423.10 USD
En kötü işlem:
-992.67 USD
Brüt kâr:
12 654.33 USD (1 475 476 pips)
Brüt zarar:
-8 590.80 USD (957 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 633.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 633.98 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
30 (34.88%)
Satış işlemleri:
56 (65.12%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
47.25 USD
Ortalama kâr:
214.48 USD
Ortalama zarar:
-318.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 928.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 928.87 USD (3)
Aylık büyüme:
57.11%
Yıllık tahmin:
692.93%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 277.89 USD (15.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.48% (2 277.89 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 40
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 2.1K
XAUUSDm 1.9K
US30m 207
USDJPYm 154
USTECm -131
JP225m -172
US500m 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 463K
XAUUSDm 75K
US30m 3.9K
USDJPYm 615
USTECm -23K
JP225m -3K
US500m 157
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +423.10 USD
En kötü işlem: -993 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 633.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 928.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.19 22:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 5.59% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.73% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol