- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
59 (68.60%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (31.40%)
En iyi işlem:
423.10 USD
En kötü işlem:
-992.67 USD
Brüt kâr:
12 654.33 USD (1 475 476 pips)
Brüt zarar:
-8 590.80 USD (957 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 633.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 633.98 USD (12)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
30 (34.88%)
Satış işlemleri:
56 (65.12%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
47.25 USD
Ortalama kâr:
214.48 USD
Ortalama zarar:
-318.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 928.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 928.87 USD (3)
Aylık büyüme:
57.11%
Yıllık tahmin:
692.93%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 277.89 USD (15.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.48% (2 277.89 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|40
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|2.1K
|XAUUSDm
|1.9K
|US30m
|207
|USDJPYm
|154
|USTECm
|-131
|JP225m
|-172
|US500m
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|463K
|XAUUSDm
|75K
|US30m
|3.9K
|USDJPYm
|615
|USTECm
|-23K
|JP225m
|-3K
|US500m
|157
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +423.10 USD
En kötü işlem: -993 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 633.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 928.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok