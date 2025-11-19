- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
59 (69.41%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (30.59%)
En iyi işlem:
299.82 USD
En kötü işlem:
-639.03 USD
Brüt kâr:
8 151.31 USD (1 481 673 pips)
Brüt zarar:
-5 395.16 USD (888 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 228.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 247.75 USD (7)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
30 (35.29%)
Satış işlemleri:
55 (64.71%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
32.43 USD
Ortalama kâr:
138.16 USD
Ortalama zarar:
-207.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 261.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 261.53 USD (3)
Aylık büyüme:
55.53%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 463.39 USD (19.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|39
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|1.3K
|XAUUSDm
|1.4K
|US30m
|104
|USDJPYm
|114
|USTECm
|-88
|JP225m
|-103
|US500m
|4
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|539K
|XAUUSDm
|75K
|US30m
|4K
|USDJPYm
|618
|USTECm
|-23K
|JP225m
|-2.7K
|US500m
|335
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +299.82 USD
En kötü işlem: -639 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 228.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 261.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok