SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend fcj
Yi Jian Feng

Trend fcj

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
Exness-MT5Real5
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
62 (71.26%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (28.74%)
En iyi işlem:
1 121.24 USD
En kötü işlem:
-2 217.92 USD
Brüt kâr:
35 512.69 USD (1 603 865 pips)
Brüt zarar:
-18 566.12 USD (944 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6 471.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 471.89 USD (12)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.41%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
30 (34.48%)
Satış işlemleri:
57 (65.52%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
194.79 USD
Ortalama kâr:
572.79 USD
Ortalama zarar:
-742.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4 396.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 396.73 USD (3)
Aylık büyüme:
81.08%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 149.79 USD (14.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.40% (6 149.79 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 43
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
US500m 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 7.5K
XAUUSDm 8.8K
US30m 543
USDJPYm 331
USTECm -314
US500m 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 579K
XAUUSDm 96K
US30m 4.2K
USDJPYm 621
USTECm -21K
US500m 444
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 121.24 USD
En kötü işlem: -2 218 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6 471.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 396.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.19 22:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 21:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trend fcj
Ayda 1000 USD
81%
0
0
USD
27K
USD
2
90%
87
71%
100%
1.91
194.79
USD
22%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.