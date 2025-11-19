SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend xj
Yi Jian Feng

Trend xj

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
58 (69.87%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (30.12%)
En iyi işlem:
1 773.04 USD
En kötü işlem:
-2 690.50 USD
Brüt kâr:
44 625.86 USD (1 475 314 pips)
Brüt zarar:
-24 984.74 USD (898 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9 638.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 638.44 USD (12)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
30 (36.14%)
Satış işlemleri:
53 (63.86%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
236.64 USD
Ortalama kâr:
769.41 USD
Ortalama zarar:
-999.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5 276.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 276.13 USD (3)
Aylık büyüme:
66.87%
Yıllık tahmin:
811.35%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 241.01 USD (10.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.79% (6 241.01 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 39
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 9.9K
XAUUSDm 9.1K
US30m 802
USDJPYm 313
USTECm -541
US500m 19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 517K
XAUUSDm 77K
US30m 4K
USDJPYm 616
USTECm -23K
US500m 378
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 773.04 USD
En kötü işlem: -2 691 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9 638.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 276.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
İnceleme yok
2025.11.19 22:19
Share of trading days is too low
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 22:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 22:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 21:19
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 5.36% of days out of the 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 21:19
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.57% of days out of the 168 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.