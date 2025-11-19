SinyallerBölümler
Luis Fernando Campos Machado

ArbXau v2

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 986
Kârla kapanan işlemler:
1 885 (47.29%)
Zararla kapanan işlemler:
2 101 (52.71%)
En iyi işlem:
31.36 UST
En kötü işlem:
-31.70 UST
Brüt kâr:
14 565.97 UST (1 431 266 pips)
Brüt zarar:
-14 168.54 UST (1 363 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (47.44 UST)
Maksimum ardışık kâr:
304.74 UST (24)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
89.00%
Maks. mevduat yükü:
8.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
3 417 (85.73%)
Satış işlemleri:
569 (14.27%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.10 UST
Ortalama kâr:
7.73 UST
Ortalama zarar:
-6.74 UST
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-335.55 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-335.55 UST (41)
Aylık büyüme:
-16.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
350.72 UST
Maksimum:
1 516.63 UST (72.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.27% (394.77 UST)
Varlığa göre:
5.42% (116.31 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 3849
EURUSD+ 137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 294
EURUSD+ 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 58K
EURUSD+ 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.36 UST
En kötü işlem: -32 UST
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +47.44 UST
Maksimum ardışık zarar: -335.55 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 13:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 20:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 19:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 18:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 17:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ArbXau v2
Ayda 300 USD
-10%
0
0
USD
1.8K
UST
8
99%
3 986
47%
89%
1.02
0.10
UST
72%
1:500
