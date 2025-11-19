- Büyüme
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
33 (76.74%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (23.26%)
En iyi işlem:
4.31 USD
En kötü işlem:
-14.50 USD
Brüt kâr:
27.13 USD (2 702 pips)
Brüt zarar:
-16.16 USD (1 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (5.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.42 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
1.23%
Maks. mevduat yükü:
2.10%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
39 (90.70%)
Satış işlemleri:
4 (9.30%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.82 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.50 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.96 USD
Maksimum:
14.50 USD (3.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.74% (14.50 USD)
Varlığa göre:
0.06% (0.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.31 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 130
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 71
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.53 × 107
|
Exness-Real3
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live25
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 130
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 2
|
Exness-Real
|1.07 × 14
|
RoboForex-Pro-3
|1.32 × 72
|
ICMarketsSC-Live22
|1.63 × 19
|
ICMarketsSC-Live06
|1.67 × 598
|
OctaFX-Real3
|1.83 × 54
|
ICMarkets-Live09
|2.24 × 314
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.30 × 159
|
Alpari-ECN1
|2.40 × 5
|
RoboForex-Pro
|2.70 × 50
