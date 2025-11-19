SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Q1580585857
Zhenyang Dong

Q1580585857

Zhenyang Dong
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 64%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
60 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (40.00%)
En iyi işlem:
102.90 USD
En kötü işlem:
-81.40 USD
Brüt kâr:
828.93 USD (32 330 pips)
Brüt zarar:
-510.94 USD (16 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (107.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
192.16 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.95%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
26 (26.00%)
Satış işlemleri:
74 (74.00%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
3.18 USD
Ortalama kâr:
13.82 USD
Ortalama zarar:
-12.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-57.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-239.80 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
239.80 USD (26.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.68% (239.80 USD)
Varlığa göre:
52.11% (413.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 318
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +102.90 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +107.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.19 17:09
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
