İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
60 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (40.00%)
En iyi işlem:
102.90 USD
En kötü işlem:
-81.40 USD
Brüt kâr:
828.93 USD (32 330 pips)
Brüt zarar:
-510.94 USD (16 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (107.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
192.16 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.95%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
26 (26.00%)
Satış işlemleri:
74 (74.00%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
3.18 USD
Ortalama kâr:
13.82 USD
Ortalama zarar:
-12.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-57.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-239.80 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
239.80 USD (26.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.68% (239.80 USD)
Varlığa göre:
52.11% (413.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|318
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +102.90 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +107.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
