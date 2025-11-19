SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / From 50 to 5000
Vasil Kirilov

From 50 to 5000

Vasil Kirilov
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 319%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
21 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (32.26%)
En iyi işlem:
29.75 EUR
En kötü işlem:
-11.23 EUR
Brüt kâr:
216.92 EUR (25 479 pips)
Brüt zarar:
-57.63 EUR (6 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (62.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
110.58 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
17.85%
Maks. mevduat yükü:
0.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
18 (58.06%)
Satış işlemleri:
13 (41.94%)
Kâr faktörü:
3.76
Beklenen getiri:
5.14 EUR
Ortalama kâr:
10.33 EUR
Ortalama zarar:
-5.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-18.41 EUR (2)
Aylık büyüme:
318.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
28.38 EUR (36.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.02% (28.34 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
NAS100 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 181
NAS100 0
USDJPY 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
NAS100 -87
USDJPY 48
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.75 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +62.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.77 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.22 × 9
XM.COM-MT5
1.29 × 31
FPMarketsSC-Live
1.29 × 17
FusionMarkets-Live
2.80 × 4866
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.68 × 44
RoboForex-ECN
3.80 × 129
ICMarketsSC-MT5
4.27 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-2
7.02 × 921
ICMarketsSC-MT5-4
7.31 × 1449
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
57 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Flipping 50€ to 5000€
İnceleme yok
2025.11.19 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 15:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
From 50 to 5000
Ayda 30 USD
319%
0
0
USD
209
EUR
1
0%
31
67%
18%
3.76
5.14
EUR
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.