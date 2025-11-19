- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
21 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (32.26%)
En iyi işlem:
29.75 EUR
En kötü işlem:
-11.23 EUR
Brüt kâr:
216.92 EUR (25 479 pips)
Brüt zarar:
-57.63 EUR (6 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (62.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
110.58 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
17.85%
Maks. mevduat yükü:
0.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
18 (58.06%)
Satış işlemleri:
13 (41.94%)
Kâr faktörü:
3.76
Beklenen getiri:
5.14 EUR
Ortalama kâr:
10.33 EUR
Ortalama zarar:
-5.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-18.41 EUR (2)
Aylık büyüme:
318.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
28.38 EUR (36.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.02% (28.34 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|NAS100
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|181
|NAS100
|0
|USDJPY
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|NAS100
|-87
|USDJPY
|48
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.75 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +62.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.77 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.22 × 9
|
XM.COM-MT5
|1.29 × 31
|
FPMarketsSC-Live
|1.29 × 17
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 4866
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.68 × 44
|
RoboForex-ECN
|3.80 × 129
|
ICMarketsSC-MT5
|4.27 × 22
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.02 × 921
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.31 × 1449
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
Flipping 50€ to 5000€
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
319%
0
0
USD
USD
209
EUR
EUR
1
0%
31
67%
18%
3.76
5.14
EUR
EUR
36%
1:500