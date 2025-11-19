SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA TrendFX
Cong Huan Tran

EA TrendFX

Cong Huan Tran
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 169%
VTMarkets-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
24 (48.00%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (52.00%)
En iyi işlem:
25.65 USD
En kötü işlem:
-8.95 USD
Brüt kâr:
185.74 USD (372 478 pips)
Brüt zarar:
-87.85 USD (229 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (37.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.97 USD (2)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.63%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
30 (60.00%)
Satış işlemleri:
20 (40.00%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
7.74 USD
Ortalama zarar:
-3.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-30.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.47 USD (11)
Aylık büyüme:
168.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.47 USD
Maksimum:
30.47 USD (52.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.53% (30.47 USD)
Varlığa göre:
8.95% (15.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-VIP 15
BTCUSD 8
GBPJPY-VIP 4
EURAUD-VIP 4
GBPUSD-VIP 3
USDJPY-VIP 3
AUDUSD-VIP 3
EURUSD-VIP 3
GBPAUD-VIP 2
NZDUSD-VIP 2
EURJPY-VIP 1
USDCAD-VIP 1
EURCAD-VIP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-VIP 51
BTCUSD 13
GBPJPY-VIP 1
EURAUD-VIP 8
GBPUSD-VIP -3
USDJPY-VIP 2
AUDUSD-VIP 8
EURUSD-VIP 2
GBPAUD-VIP 16
NZDUSD-VIP -6
EURJPY-VIP -2
USDCAD-VIP 2
EURCAD-VIP 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-VIP 5.1K
BTCUSD 134K
GBPJPY-VIP 257
EURAUD-VIP 659
GBPUSD-VIP -298
USDJPY-VIP 226
AUDUSD-VIP 701
EURUSD-VIP 224
GBPAUD-VIP 1.7K
NZDUSD-VIP -137
EURJPY-VIP -165
USDCAD-VIP 136
EURCAD-VIP 804
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.65 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +37.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.19 14:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 14:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA TrendFX
Ayda 30 USD
169%
0
0
USD
156
USD
1
0%
50
48%
100%
2.11
1.96
USD
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.