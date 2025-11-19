- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
27 (44.26%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (55.74%)
En iyi işlem:
4.56 USD
En kötü işlem:
-2.52 USD
Brüt kâr:
48.63 USD (5 016 pips)
Brüt zarar:
-49.92 USD (4 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.36 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
11.38%
Maks. mevduat yükü:
0.83%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
35 saniye
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
44 (72.13%)
Satış işlemleri:
17 (27.87%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
1.80 USD
Ortalama zarar:
-1.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-9.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.10 USD (7)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.76 USD
Maksimum:
10.82 USD (1.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.08% (10.82 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|246
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
