- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
12.09 USD
En kötü işlem:
-6.28 USD
Brüt kâr:
25.41 USD (1 463 pips)
Brüt zarar:
-18.88 USD (1 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (21.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.74 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
5.26%
Maks. mevduat yükü:
2.58%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
6.35 USD
Ortalama zarar:
-3.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.51 USD (2)
Aylık büyüme:
1.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
15.07 USD (2.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.89% (15.07 USD)
Varlığa göre:
0.80% (4.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10
|GBPJPY
|0
|GBPUSD
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-21
|GBPJPY
|8
|GBPUSD
|-60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.09 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 7
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
Exness-MT5Real3
|0.65 × 23
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5586
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 17
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 872
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5578
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
该信号为趋势突破交易，低回撤，高收益。
盈利全靠胜率高，仓位轻。
欢迎跟单合作。
