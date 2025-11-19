SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VUNAM PRO 2025
Do Co Viet

VUNAM PRO 2025

Do Co Viet
0 inceleme
Güvenilirlik
127 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 28%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 501
Kârla kapanan işlemler:
1 288 (85.80%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (14.19%)
En iyi işlem:
62.59 USD
En kötü işlem:
-74.60 USD
Brüt kâr:
4 148.80 USD (417 751 pips)
Brüt zarar:
-1 581.68 USD (158 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (295.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
303.81 USD (16)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.14%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
867 (57.76%)
Satış işlemleri:
634 (42.24%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
3.22 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-311.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-312.49 USD (8)
Aylık büyüme:
0.64%
Yıllık tahmin:
7.75%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
481.01 USD (3.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.28% (483.81 USD)
Varlığa göre:
0.07% (7.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 353
AUDCHF 283
CADJPY 227
AUDCAD 186
EURUSD 113
USDCHF 102
EURCAD 95
NZDCAD 82
XAUUSD 60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 624
AUDCHF 796
CADJPY 53
AUDCAD 805
EURUSD 63
USDCHF 74
EURCAD 51
NZDCAD 85
XAUUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 94K
AUDCHF 64K
CADJPY -12K
AUDCAD 77K
EURUSD 6.5K
USDCHF 5.6K
EURCAD 8.1K
NZDCAD 15K
XAUUSD 887
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.59 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +295.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -311.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.06 × 16
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Coinexx-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 112
Exness-MT5Real7
1.70 × 20
Exness-MT5Real5
2.44 × 706
Exness-MT5Real12
2.60 × 1302
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.50 × 2
Earnex-Trade
3.66 × 285
RoboForex-ECN
3.95 × 2846
DooTechnology-Live
3.95 × 58
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.33 × 73
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real3
5.70 × 247
46 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
All Safe
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VUNAM PRO 2025
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
10K
USD
127
87%
1 501
85%
100%
2.62
1.71
USD
4%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.