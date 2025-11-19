- Büyüme
İşlemler:
1 501
Kârla kapanan işlemler:
1 288 (85.80%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (14.19%)
En iyi işlem:
62.59 USD
En kötü işlem:
-74.60 USD
Brüt kâr:
4 148.80 USD (417 751 pips)
Brüt zarar:
-1 581.68 USD (158 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (295.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
303.81 USD (16)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.14%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
867 (57.76%)
Satış işlemleri:
634 (42.24%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
3.22 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-311.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-312.49 USD (8)
Aylık büyüme:
0.64%
Yıllık tahmin:
7.75%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
481.01 USD (3.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.28% (483.81 USD)
Varlığa göre:
0.07% (7.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|353
|AUDCHF
|283
|CADJPY
|227
|AUDCAD
|186
|EURUSD
|113
|USDCHF
|102
|EURCAD
|95
|NZDCAD
|82
|XAUUSD
|60
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|624
|AUDCHF
|796
|CADJPY
|53
|AUDCAD
|805
|EURUSD
|63
|USDCHF
|74
|EURCAD
|51
|NZDCAD
|85
|XAUUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|94K
|AUDCHF
|64K
|CADJPY
|-12K
|AUDCAD
|77K
|EURUSD
|6.5K
|USDCHF
|5.6K
|EURCAD
|8.1K
|NZDCAD
|15K
|XAUUSD
|887
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.59 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +295.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -311.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.06 × 16
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Coinexx-Live
|1.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.33 × 112
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 20
|
Exness-MT5Real5
|2.44 × 706
|
Exness-MT5Real12
|2.60 × 1302
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.50 × 2
|
Earnex-Trade
|3.66 × 285
|
RoboForex-ECN
|3.95 × 2846
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.33 × 73
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real3
|5.70 × 247
