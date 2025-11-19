SinyallerBölümler
Jonathan Ferreira Junior

Triad

Jonathan Ferreira Junior
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -36%
FotMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
85 (82.52%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (17.48%)
En iyi işlem:
19.92 EUR
En kötü işlem:
-16.66 EUR
Brüt kâr:
179.09 EUR (951 103 pips)
Brüt zarar:
-64.39 EUR (568 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (10.64 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
22.70 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.05%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
55 (53.40%)
Satış işlemleri:
48 (46.60%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
1.11 EUR
Ortalama kâr:
2.11 EUR
Ortalama zarar:
-3.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-32.03 EUR (2)
Aylık büyüme:
-36.28%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.89 EUR
Maksimum:
32.03 EUR (61.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.60% (32.03 EUR)
Varlığa göre:
5.63% (23.49 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 30
EURUSD 23
GBPUSD 22
EURGBP 10
EURCHF 9
AUDCAD 6
GOLD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 55
EURUSD 18
GBPUSD 22
EURGBP 11
EURCHF 13
AUDCAD 4
GOLD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 376K
EURUSD 1.5K
GBPUSD 2.2K
EURGBP 855
EURCHF 199
AUDCAD 609
GOLD 697
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.92 EUR
En kötü işlem: -17 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.64 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.53 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FotMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

As Melhores Negociações com nosso EA Triad, baixo risco permitindo iniciar com pouco investimento.
İnceleme yok
2025.11.19 11:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
