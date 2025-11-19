SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Chill Signal
Bekir Demir

Chill Signal

Bekir Demir
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
62 (78.48%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (21.52%)
En iyi işlem:
97.23 EUR
En kötü işlem:
-74.28 EUR
Brüt kâr:
2 304.02 EUR (7 592 pips)
Brüt zarar:
-438.55 EUR (156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (385.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
385.84 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
135.48%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
19.22
Alış işlemleri:
28 (35.44%)
Satış işlemleri:
51 (64.56%)
Kâr faktörü:
5.25
Beklenen getiri:
23.61 EUR
Ortalama kâr:
37.16 EUR
Ortalama zarar:
-25.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-34.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-82.86 EUR (2)
Aylık büyüme:
41.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.08 EUR
Maksimum:
97.05 EUR (1.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.44% (91.56 EUR)
Varlığa göre:
10.70% (680.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 26
GBPUSD 26
EURUSD 19
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 362
GBPUSD 923
EURUSD 323
XAUUSD 533
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 401
GBPUSD 1.1K
EURUSD 451
XAUUSD 5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +97.23 EUR
En kötü işlem: -74 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +385.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -34.29 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TDMarkets-Primary
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.11 × 9
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
2.09 × 68
FPMarketsSC-Live
2.58 × 33
Darwinex-Live
2.87 × 124
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Valutrades-Live
3.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
3.49 × 39
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
3.94 × 206
FusionMarkets-Live
4.05 × 17008
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ValutradesSeychelles-Live
5.75 × 4
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
6.06 × 1234
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
58 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.19 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
