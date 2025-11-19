Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TDMarkets-Primary 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.11 × 9 GOMarketsMU-Live 1.33 × 3 PUPrime-Live 1.50 × 2 XM.COM-MT5 2.09 × 68 FPMarketsSC-Live 2.58 × 33 Darwinex-Live 2.87 × 124 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 Valutrades-Live 3.25 × 4 ICMarketsSC-MT5 3.49 × 39 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 RoboForex-ECN 3.94 × 206 FusionMarkets-Live 4.05 × 17008 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.09 × 66 ValutradesSeychelles-Live 5.75 × 4 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 TASS-Live 6.03 × 40 ICMarketsSC-MT5-2 6.06 × 1234 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 58 daha fazla...