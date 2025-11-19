- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
62 (78.48%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (21.52%)
En iyi işlem:
97.23 EUR
En kötü işlem:
-74.28 EUR
Brüt kâr:
2 304.02 EUR (7 592 pips)
Brüt zarar:
-438.55 EUR (156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (385.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
385.84 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
135.48%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
19.22
Alış işlemleri:
28 (35.44%)
Satış işlemleri:
51 (64.56%)
Kâr faktörü:
5.25
Beklenen getiri:
23.61 EUR
Ortalama kâr:
37.16 EUR
Ortalama zarar:
-25.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-34.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-82.86 EUR (2)
Aylık büyüme:
41.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.08 EUR
Maksimum:
97.05 EUR (1.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.44% (91.56 EUR)
Varlığa göre:
10.70% (680.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|26
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|19
|XAUUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|362
|GBPUSD
|923
|EURUSD
|323
|XAUUSD
|533
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|401
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|451
|XAUUSD
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +97.23 EUR
En kötü işlem: -74 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +385.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -34.29 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.33 × 3
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
XM.COM-MT5
|2.09 × 68
|
FPMarketsSC-Live
|2.58 × 33
|
Darwinex-Live
|2.87 × 124
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
Valutrades-Live
|3.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|3.49 × 39
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|3.94 × 206
|
FusionMarkets-Live
|4.05 × 17008
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.75 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.06 × 1234
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
6.4K
EUR
EUR
1
0%
79
78%
100%
5.25
23.61
EUR
EUR
11%
1:100