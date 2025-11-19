SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WinBig
Sallom Alameddin Sallom

WinBig

Sallom Alameddin Sallom
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Traze-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
675
Kârla kapanan işlemler:
456 (67.55%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (32.44%)
En iyi işlem:
80.70 USD
En kötü işlem:
-44.94 USD
Brüt kâr:
1 557.85 USD (69 001 900 pips)
Brüt zarar:
-1 426.88 USD (141 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (130.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
287.81 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
368 (54.52%)
Satış işlemleri:
307 (45.48%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-90.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.29 USD (4)
Aylık büyüme:
15.02%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.80 USD
Maksimum:
488.89 USD (47.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.12% (488.89 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 332
EURUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 160
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 90K
EURUSD 318
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.70 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +130.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Traze-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

High reward trades comes with high risk
leverage 1:500
İnceleme yok
2025.11.19 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 09:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol