İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
16.99 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
24.97 USD (2 681 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (24.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.97 USD (10)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
81.24%
Maks. mevduat yükü:
8.31%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.96% (9.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|.JP225Cash
|1
|.US500Cash
|1
|.US30Cash
|1
|WTI
|1
|.USTECHCash
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|24
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|.JP225Cash
|0
|.US500Cash
|0
|.US30Cash
|0
|WTI
|0
|.USTECHCash
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.5K
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|7
|.JP225Cash
|110
|.US500Cash
|0
|.US30Cash
|17
|WTI
|1
|.USTECHCash
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.99 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +24.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.18 × 22
|
JustForex-Live
|0.20 × 76
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
LQD1-Live01
|0.21 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1047
|
EightcapLtd-Real2
|0.25 × 72
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
ICMarkets-Live12
|0.29 × 112
|
Axiory-Live
|0.29 × 31
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
SFM-Live
|0.31 × 112
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 12
|
RoboForexEU-ECN
|0.34 × 277
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
Join a strategy designed for long-term, stable and consistent growth.
Built with discipline, tested through real market conditions, and focused on protecting capital first. If you're looking for a reliable way to grow your funds over time, you're welcome to be part of this journey.
let's grow together-with confidence.
