Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com 0.00 × 11 VantageInternational-Live 16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 6 ICMarkets-Live24 0.00 × 4 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 1 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 Exness-Real3 0.18 × 22 JustForex-Live 0.20 × 76 RoboForexDE-ECN 0.20 × 60 LQD1-Live01 0.21 × 24 Pepperstone-Demo01 0.24 × 1047 EightcapLtd-Real2 0.25 × 72 IronFXBM-Real4 0.26 × 142 RoboForexEU-ProCent 0.28 × 98 ICMarkets-Live12 0.29 × 112 Axiory-Live 0.29 × 31 Exness-Real18 0.31 × 16 SFM-Live 0.31 × 112 Just2Trade-Real2 0.33 × 384 UniverseWheel-Live 0.33 × 12 RoboForexEU-ECN 0.34 × 277 Axi-US07-Live 0.36 × 11 406 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya