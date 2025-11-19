- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-1.95 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-2.08 USD (160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-1.04 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-1.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.08 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.08 USD
Maksimum:
2.08 USD (1.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.04% (2.08 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|1
|XAGUSD.x
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.x
|0
|XAGUSD.x
|-2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.x
|-121
|XAGUSD.x
|-39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SquaredFinancialSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold + Silver Multi-Timeframe Trend-Following With Profit-Hedge Strategy
A fixed-lot trading approach with no martingale, combining multi-timeframe trend tracking and reverse hedging after profits.
This is a low-risk, low-drawdown strategy designed to avoid account blowouts.
Expected monthly return: 20–30%
Expected maximum drawdown: 15%
Circuit-breaker level: If floating loss or stop-loss reaches 30%
Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk.
Please select your copy-trade lot size and proportion according to your own capital and risk tolerance.
İnceleme yok