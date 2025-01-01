SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
132%
Aboneler
14
Haftalar
57
İşlemler
187
Kazanç
83%
Kâr faktörü
1.36
Maks. düşüş
22%
Deux ex machina
Büyüme
5 170%
Aboneler
4
Haftalar
236
İşlemler
1448
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
510%
Aboneler
15
Haftalar
82
İşlemler
587
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.29
Maks. düşüş
34%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 827%
Aboneler
40
Haftalar
155
İşlemler
599
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.38
Maks. düşüş
27%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
124%
Aboneler
16
Haftalar
55
İşlemler
537
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.14
Maks. düşüş
17%
OnlyUJ
Büyüme
212%
Aboneler
11
Haftalar
70
İşlemler
432
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.28
Maks. düşüş
17%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 530%
Aboneler
118
Haftalar
49
İşlemler
1574
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.82
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
501%
Aboneler
21
Haftalar
126
İşlemler
1196
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.60
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
592%
Aboneler
17
Haftalar
43
İşlemler
138
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.13
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 614%
Aboneler
76
Haftalar
212
İşlemler
5515
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.