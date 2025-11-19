SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TBZ
Tarek Zyad Almasri

TBZ

Tarek Zyad Almasri
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
35 (60.34%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (39.66%)
En iyi işlem:
166.77 USD
En kötü işlem:
-55.85 USD
Brüt kâr:
484.33 USD (124 824 pips)
Brüt zarar:
-397.68 USD (48 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.29 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
35.42%
Maks. mevduat yükü:
81.99%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
25 (43.10%)
Satış işlemleri:
33 (56.90%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
13.84 USD
Ortalama zarar:
-17.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-58.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.10 USD (3)
Aylık büyüme:
43.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
250.50 USD (46.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.62% (250.34 USD)
Varlığa göre:
12.55% (25.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 42
XAUUSD 16
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -17
XAUUSD 104
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 72K
XAUUSD 4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +166.77 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.88 × 17
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
1.23 × 13
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3455
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
91 daha fazla...
_Manual trading

_Trade indices and gold

_Use stop-loss





Forex trading carries high risks and may lead to loss of capital. Users are fully responsible for their decisions and losses. Past performance does not guarantee future results. The signal provider is not liable for losses. Assess risks before trading.

Feel free to leave your feedback...


İnceleme yok
2025.11.28 10:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 10:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 20:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 17:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 16:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 14:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 07:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 07:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 07:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TBZ
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
286
USD
2
0%
58
60%
35%
1.21
1.49
USD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.