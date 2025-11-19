SinyallerBölümler
Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum

Tran Vinh Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 138%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
276
Kârla kapanan işlemler:
197 (71.37%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (28.62%)
En iyi işlem:
16.52 USD
En kötü işlem:
-56.73 USD
Brüt kâr:
395.86 USD (273 874 pips)
Brüt zarar:
-303.02 USD (164 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (31.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.24 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.80%
Maks. mevduat yükü:
0.95%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
132
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
146 (52.90%)
Satış işlemleri:
130 (47.10%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-48.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.73 USD (1)
Aylık büyüme:
135.04%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.99 USD
Maksimum:
91.70 USD (75.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.64% (86.21 USD)
Varlığa göre:
2.41% (3.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm 136
ETHUSDm 130
XAUUSDm 9
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYm -12
ETHUSDm 96
XAUUSDm 9
BTCUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYm -2.1K
ETHUSDm 96K
XAUUSDm 8.5K
BTCUSDm 7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.52 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.19 06:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
