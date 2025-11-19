- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
8.82 USD
En kötü işlem:
-2.52 USD
Brüt kâr:
42.83 USD (318 pips)
Brüt zarar:
-4.55 USD (26 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (25.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.08 USD (5)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
1.91%
Maks. mevduat yükü:
20.71%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
15.19
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.41
Beklenen getiri:
2.94 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-1.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.52 USD (1)
Aylık büyüme:
19.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.52 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.41% (3.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|38
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|292
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.82 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
TitanFX-03
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
FXCC1-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
Axi-US03-Live
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
Exness-Real18
|0.00 × 1
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
238
USD
USD
1
100%
13
76%
2%
9.41
2.94
USD
USD
1%
1:500