İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
3.44 USD
En kötü işlem:
-11.78 USD
Brüt kâr:
7.57 USD (579 pips)
Brüt zarar:
-13.78 USD (788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.01 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
78.64%
Maks. mevduat yükü:
109.02%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
4 (44.44%)
Satış işlemleri:
5 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-0.69 USD
Ortalama kâr:
1.08 USD
Ortalama zarar:
-6.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.78 USD (1)
Aylık büyüme:
-7.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.78 USD
Maksimum:
11.78 USD (17.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.02% (10.22 USD)
Varlığa göre:
14.75% (10.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDrfd
|-6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDrfd
|-209
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Торговля по тренду с использованием локов
