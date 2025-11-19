SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WLOCK highrisk
Agung Setiawan

WLOCK highrisk

Agung Setiawan
0 inceleme
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.05 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.33 USD (10 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.05 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.17% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.11.19 05:30
Share of trading days is too low
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 05:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.19 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
