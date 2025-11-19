- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
31.20 USD
En kötü işlem:
-1.36 USD
Brüt kâr:
59.86 USD (7 993 pips)
Brüt zarar:
-9.64 USD (520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (39.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.30 USD (3)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 saniye
Düzelme faktörü:
9.06
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
6.21
Beklenen getiri:
4.57 USD
Ortalama kâr:
9.98 USD
Ortalama zarar:
-1.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.44 USD (3)
Aylık büyüme:
13.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 USD
Maksimum:
5.54 USD (1.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.26% (5.05 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.20 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok