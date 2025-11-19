- Büyüme
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
85 (79.43%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (20.56%)
En iyi işlem:
33.12 USD
En kötü işlem:
-14.13 USD
Brüt kâr:
352.27 USD (352 229 pips)
Brüt zarar:
-110.65 USD (110 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (151.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.83 USD (18)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
66.41%
Maks. mevduat yükü:
25.99%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
4.67
Alış işlemleri:
56 (52.34%)
Satış işlemleri:
51 (47.66%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
2.26 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
-5.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.55 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.71 USD (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.25% (51.71 USD)
Varlığa göre:
2.80% (6.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|242
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|242K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
