SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BP500ets
Huang Lei Ce Wong

BP500ets

Huang Lei Ce Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
En iyi işlem:
1.30 USD
En kötü işlem:
-12.88 USD
Brüt kâr:
4.97 USD (554 pips)
Brüt zarar:
-32.69 USD (3 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.87 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
96.50%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
12 (75.00%)
Satış işlemleri:
4 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.15
Beklenen getiri:
-1.73 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-32.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.59 USD (4)
Aylık büyüme:
-27.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.75 USD
Maksimum:
32.62 USD (31.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
61.43% (46.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -28
US500 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.8K
US500 69
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.30 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarkets-MT5-4
0.63 × 8
Exness-MT5Real3
0.69 × 13
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.36 × 14
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 4323
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 191
91 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.19 04:30
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.19 04:30
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol