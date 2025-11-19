- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
En iyi işlem:
1.30 USD
En kötü işlem:
-12.88 USD
Brüt kâr:
4.97 USD (554 pips)
Brüt zarar:
-32.69 USD (3 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.87 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
96.50%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
12 (75.00%)
Satış işlemleri:
4 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.15
Beklenen getiri:
-1.73 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-32.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.59 USD (4)
Aylık büyüme:
-27.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.75 USD
Maksimum:
32.62 USD (31.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
61.43% (46.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-28
|US500
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|US500
|69
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.30 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|0.63 × 8
|
Exness-MT5Real3
|0.69 × 13
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.36 × 14
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 4323
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 191
İnceleme yok