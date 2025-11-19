- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
66 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (28.26%)
En iyi işlem:
101.24 USD
En kötü işlem:
-121.28 USD
Brüt kâr:
1 479.18 USD (1 479 216 pips)
Brüt zarar:
-1 243.03 USD (1 242 772 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (103.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
261.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.60%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
42 (45.65%)
Satış işlemleri:
50 (54.35%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
22.41 USD
Ortalama zarar:
-47.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-191.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.55 USD (2)
Aylık büyüme:
22.32%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.95 USD
Maksimum:
239.00 USD (18.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.58% (33.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|91
|GBPJPYm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|236
|GBPJPYm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|236K
|GBPJPYm
|-46
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.24 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +103.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Join Grup Telegram for information :
https://t.me/cent1000affiliate
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
98%
92
71%
100%
1.18
2.57
USD
USD
3%
1:200