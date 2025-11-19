- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
12 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (29.41%)
En iyi işlem:
48.67 USD
En kötü işlem:
-15.71 USD
Brüt kâr:
355.88 USD (355 869 pips)
Brüt zarar:
-47.81 USD (47 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (174.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.79 USD (4)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
16.73
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
7.44
Beklenen getiri:
18.12 USD
Ortalama kâr:
29.66 USD
Ortalama zarar:
-9.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.11 USD (3)
Aylık büyüme:
61.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.41 USD
Maksimum:
18.41 USD (3.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|308
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|308K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.67 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +174.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Gold Swing Pro
