- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.63 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
10.63 USD (1 067 pips)
Brüt zarar:
-0.04 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (10.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.63 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
264.75
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
265.75
Beklenen getiri:
10.63 USD
Ortalama kâr:
10.63 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.63 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok