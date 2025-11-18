- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
18.60 USD
En kötü işlem:
-50.20 USD
Brüt kâr:
18.60 USD (31 006 pips)
Brüt zarar:
-50.20 USD (12 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (18.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.44
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.44%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-15.80 USD
Ortalama kâr:
18.60 USD
Ortalama zarar:
-50.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-50.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.20 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.20 USD
Maksimum:
50.20 USD (5.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.16% (31.60 USD)
Varlığa göre:
0.11% (1.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|BTCUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-50
|BTCUSDm
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-13K
|BTCUSDm
|31K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.60 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
