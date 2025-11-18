SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend Day Trader
Yi Jian Feng

Trend Day Trader

Yi Jian Feng
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
18.60 USD
En kötü işlem:
-50.20 USD
Brüt kâr:
18.60 USD (31 006 pips)
Brüt zarar:
-50.20 USD (12 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (18.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.44
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.44%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-15.80 USD
Ortalama kâr:
18.60 USD
Ortalama zarar:
-50.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-50.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.20 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.20 USD
Maksimum:
50.20 USD (5.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.16% (31.60 USD)
Varlığa göre:
0.11% (1.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1
BTCUSDm 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -50
BTCUSDm 19
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -13K
BTCUSDm 31K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.60 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.18 23:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.18 23:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 23:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
