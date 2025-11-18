- Büyüme
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
1.25 USD
En kötü işlem:
-0.64 USD
Brüt kâr:
2.25 USD (174 pips)
Brüt zarar:
-0.64 USD (100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.25 USD (2)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-0.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.64 USD (1)
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.64 USD
Maksimum:
0.64 USD (1.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|2
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|0
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|-22
|USDJPY
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.25 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
