Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal Açıklaması (Turkish):
SOUQ
SOUQ, fiyat hareketlerinin hassas analizi, disiplinli risk yönetimi ve yüksek başarı olasılığına sahip işlemlerin seçimine dayalı bir ticaret sinyalidir.
Strateji, yalnızca piyasa yönü doğrulandıktan sonra giriş yapmaya odaklanır ve işlem sayısı ile kalite arasında dengeyi koruyarak tutarlı bir performans sağlar.
Sinyalin Avantajları:
-
Katı sermaye yönetimi kuralları
-
Özenle seçilmiş işlemler
-
Net hedefler ve belirlenmiş stop-loss seviyeleri
-
Gerektiğinde sürekli takip ve güncellemeler
Sinyalin amacı, kontrollü riskle istikrarlı ve sürdürülebilir bir sermaye büyümesi sağlamaktır.