İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
29.88 USD
En kötü işlem:
-11.25 USD
Brüt kâr:
309.45 USD (9 892 pips)
Brüt zarar:
-12.93 USD (1 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (227.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.03 USD (10)
Sharpe oranı:
1.58
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
26.01
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
23.93
Beklenen getiri:
18.53 USD
Ortalama kâr:
20.63 USD
Ortalama zarar:
-12.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.25 USD (1)
Aylık büyüme:
67.67%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
11.40 USD (1.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|297
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +29.88 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +227.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.25 USD
