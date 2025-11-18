Bu strateji, M5 zaman diliminde RSI kullanarak yalnızca altın (XAU/USD) ticaretine odaklanır.

Tüm işlemler trende göre yapılır—yükselişte sadece alım, düşüşte sadece satış.

Her işlem 0.01 lot ile başlar. Fiyat $5 ters giderse çift lot eklenir.

Piyasa tek yönde devam ederse hesabı korumak için $50 genel stop-loss uygulanır.

Kâr hedefleri:

0.01 lot = $2

0.07 lot = $14

Trend yönünde kontrollü grid ölçeklendirmesi + RSI geri çekilme girişleri.

Özellikler:

• M5 RSI

• Trend takibi (EMA200)

• Grid scaling

• Global SL $50

• Tutarlı hedefler

• Yalnızca XAU/USD

Amaç: düşük drawdown ile istikrarlı büyüme.