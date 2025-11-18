SinyallerBölümler
Dinh Nguyen Hoang Anh

Xau Smart Trend System

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
94 (77.04%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (22.95%)
En iyi işlem:
22.53 USD
En kötü işlem:
-30.49 USD
Brüt kâr:
266.34 USD (177 777 pips)
Brüt zarar:
-271.24 USD (209 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (26.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.71 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
121 (99.18%)
Satış işlemleri:
1 (0.82%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.83 USD
Ortalama zarar:
-9.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-81.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.62 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.27%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.66 USD
Maksimum:
102.85 USD (38.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -31K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.53 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +26.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Bu strateji, M5 zaman diliminde RSI kullanarak yalnızca altın (XAU/USD) ticaretine odaklanır.
Tüm işlemler trende göre yapılır—yükselişte sadece alım, düşüşte sadece satış.

Her işlem 0.01 lot ile başlar. Fiyat $5 ters giderse çift lot eklenir.
Piyasa tek yönde devam ederse hesabı korumak için $50 genel stop-loss uygulanır.

Kâr hedefleri:
0.01 lot = $2
0.07 lot = $14

Trend yönünde kontrollü grid ölçeklendirmesi + RSI geri çekilme girişleri.

Özellikler:
• M5 RSI
• Trend takibi (EMA200)
• Grid scaling
• Global SL $50
• Tutarlı hedefler
• Yalnızca XAU/USD

Amaç: düşük drawdown ile istikrarlı büyüme.


İnceleme yok
2025.11.18 19:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
