- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-31K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bu strateji, M5 zaman diliminde RSI kullanarak yalnızca altın (XAU/USD) ticaretine odaklanır.
Tüm işlemler trende göre yapılır—yükselişte sadece alım, düşüşte sadece satış.
Her işlem 0.01 lot ile başlar. Fiyat $5 ters giderse çift lot eklenir.
Piyasa tek yönde devam ederse hesabı korumak için $50 genel stop-loss uygulanır.
Kâr hedefleri:
0.01 lot = $2
0.07 lot = $14
Trend yönünde kontrollü grid ölçeklendirmesi + RSI geri çekilme girişleri.
Özellikler:
• M5 RSI
• Trend takibi (EMA200)
• Grid scaling
• Global SL $50
• Tutarlı hedefler
• Yalnızca XAU/USD
Amaç: düşük drawdown ile istikrarlı büyüme.