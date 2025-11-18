- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
342 (60.63%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (39.36%)
En iyi işlem:
70.34 USD
En kötü işlem:
-60.10 USD
Brüt kâr:
3 965.25 USD (2 581 611 pips)
Brüt zarar:
-2 149.52 USD (1 797 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (508.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
698.86 USD (28)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.45%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
574
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
513 (90.96%)
Satış işlemleri:
51 (9.04%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
11.59 USD
Ortalama zarar:
-9.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-97.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-475.80 USD (20)
Aylık büyüme:
61.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.10 USD
Maksimum:
479.47 USD (11.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.50% (262.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100
|356
|XAUUSD
|73
|US30
|58
|US500
|49
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|9
|GBPUSD
|1
|UK100
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100
|1.3K
|XAUUSD
|254
|US30
|136
|US500
|20
|BTCUSD
|49
|ETHUSD
|34
|GBPUSD
|0
|UK100
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100
|317K
|XAUUSD
|26K
|US30
|-90K
|US500
|8.3K
|BTCUSD
|489K
|ETHUSD
|34K
|GBPUSD
|5
|UK100
|-410
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.34 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +508.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1.2
|0.00 × 5
|
ValburyCapitalLimited-Live
|0.00 × 21
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 7
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
JAFX-Real3
|0.00 × 3
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
