SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mamah Muda
Tri Ajie Wibowo

Mamah Muda

Tri Ajie Wibowo
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
342 (60.63%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (39.36%)
En iyi işlem:
70.34 USD
En kötü işlem:
-60.10 USD
Brüt kâr:
3 965.25 USD (2 581 611 pips)
Brüt zarar:
-2 149.52 USD (1 797 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (508.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
698.86 USD (28)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.45%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
574
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
513 (90.96%)
Satış işlemleri:
51 (9.04%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
11.59 USD
Ortalama zarar:
-9.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-97.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-475.80 USD (20)
Aylık büyüme:
61.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.10 USD
Maksimum:
479.47 USD (11.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.50% (262.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 356
XAUUSD 73
US30 58
US500 49
BTCUSD 17
ETHUSD 9
GBPUSD 1
UK100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 1.3K
XAUUSD 254
US30 136
US500 20
BTCUSD 49
ETHUSD 34
GBPUSD 0
UK100 -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 317K
XAUUSD 26K
US30 -90K
US500 8.3K
BTCUSD 489K
ETHUSD 34K
GBPUSD 5
UK100 -410
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.34 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +508.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-Standard
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 5
ValburyCapitalLimited-Live
0.00 × 21
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
JAFX-Real3
0.00 × 3
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
312 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
