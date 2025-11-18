SinyallerBölümler
Khor Yeaw Khoing

FxGold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
41 (65.07%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (34.92%)
En iyi işlem:
52.30 USD
En kötü işlem:
-34.60 USD
Brüt kâr:
207.85 USD (9 126 pips)
Brüt zarar:
-190.14 USD (8 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.30 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
66.64%
Maks. mevduat yükü:
39.77%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
32 (50.79%)
Satış işlemleri:
31 (49.21%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-8.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-50.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.19 USD (4)
Aylık büyüme:
17.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
59.25 USD (35.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.93% (59.25 USD)
Varlığa göre:
15.36% (18.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 62
EURCAD-STD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 19
EURCAD-STD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 543
EURCAD-STD -233
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.30 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
