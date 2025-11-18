- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
29 (43.93%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (56.06%)
En iyi işlem:
100.24 USD
En kötü işlem:
-26.07 USD
Brüt kâr:
385.08 USD (211 952 pips)
Brüt zarar:
-217.32 USD (130 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (119.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.69 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
66 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
13.28 USD
Ortalama zarar:
-5.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-57.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.15 USD (6)
Aylık büyüme:
167.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.67 USD
Maksimum:
110.65 USD (43.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|168
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|82K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.24 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +119.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
100*6^6
İnceleme yok