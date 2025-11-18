SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / S17
Chen Feng

S17

Chen Feng
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real28
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
29 (43.93%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (56.06%)
En iyi işlem:
100.24 USD
En kötü işlem:
-26.07 USD
Brüt kâr:
385.08 USD (211 952 pips)
Brüt zarar:
-217.32 USD (130 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (119.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.69 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
66 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
13.28 USD
Ortalama zarar:
-5.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-57.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.15 USD (6)
Aylık büyüme:
167.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.67 USD
Maksimum:
110.65 USD (43.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 168
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 82K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.24 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +119.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

100*6^6
İnceleme yok
2025.11.18 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol