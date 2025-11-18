- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
13 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.23 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
7.71 USD (923 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.71 USD (13)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.20%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.26% (12.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|8
|GBPUSD
|3
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|484
|GBPUSD
|173
|EURGBP
|44
|EURUSD
|222
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.23 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +7.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
13
100%
100%
n/a
0.59
USD
USD
0%
1:500