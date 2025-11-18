SinyallerBölümler
Bambang Eko Hendrawan

TF Udine Trade

Bambang Eko Hendrawan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
39.90 USD
En kötü işlem:
-20.68 USD
Brüt kâr:
79.73 USD (7 993 pips)
Brüt zarar:
-81.33 USD (8 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (39.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.90 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
2 (33.33%)
Satış işlemleri:
4 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
39.87 USD
Ortalama zarar:
-20.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-60.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.88 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.60 USD
Maksimum:
60.88 USD (16.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.90 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.18 13:44
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.18 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
