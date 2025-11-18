- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
49.90 USD
En kötü işlem:
-49.10 USD
Brüt kâr:
247.79 USD (24 885 pips)
Brüt zarar:
-98.20 USD (9 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (149.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.24 USD (3)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
26.91%
Maks. mevduat yükü:
1.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.05
Alış işlemleri:
4 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 (42.86%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
21.37 USD
Ortalama kâr:
49.56 USD
Ortalama zarar:
-49.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-49.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.10 USD (1)
Aylık büyüme:
49.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
49.10 USD (10.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.93% (49.10 USD)
Varlığa göre:
9.44% (47.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|150
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.90 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +149.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
