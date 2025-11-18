SinyallerBölümler
Leonid Mamaev

FXCopy

Leonid Mamaev
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
45 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (34.78%)
En iyi işlem:
489.38 UST
En kötü işlem:
-94.16 UST
Brüt kâr:
3 945.56 UST (42 126 pips)
Brüt zarar:
-626.45 UST (28 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (2 480.79 UST)
Maksimum ardışık kâr:
2 480.79 UST (24)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
97.69%
Maks. mevduat yükü:
9.89%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
23 (33.33%)
Satış işlemleri:
46 (66.67%)
Kâr faktörü:
6.30
Beklenen getiri:
48.10 UST
Ortalama kâr:
87.68 UST
Ortalama zarar:
-26.10 UST
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-300.90 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-300.90 UST (10)
Aylık büyüme:
-92.48%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
396.68 UST
Maksimum:
396.68 UST (392.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (396.08 UST)
Varlığa göre:
4.43% (179.50 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 57
EURUSD+ 10
XAUAUD+ 1
XPDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 3.3K
EURUSD+ -2
XAUAUD+ -13
XPDUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 15K
EURUSD+ -107
XAUAUD+ -2.1K
XPDUSD 230
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +489.38 UST
En kötü işlem: -94 UST
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2 480.79 UST
Maksimum ardışık zarar: -300.90 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.18 12:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 11:35
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 2.3% of days out of the 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.31% of days out of the 305 days of the signal's entire lifetime.
