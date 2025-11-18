- Büyüme
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
52 (46.42%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (53.57%)
En iyi işlem:
52.39 USD
En kötü işlem:
-45.79 USD
Brüt kâr:
588.39 USD (58 567 pips)
Brüt zarar:
-461.84 USD (41 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (116.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.62 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
52.92%
Maks. mevduat yükü:
2.60%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
57 (50.89%)
Satış işlemleri:
55 (49.11%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
11.32 USD
Ortalama zarar:
-7.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-93.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.02 USD (14)
Aylık büyüme:
63.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
175.23 USD
Maksimum:
175.23 USD (87.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.62% (175.23 USD)
Varlığa göre:
1.95% (6.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.39 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +116.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 208
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.64 × 218
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.14 × 487
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 5
