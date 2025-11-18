SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Trader 8989
Yan Qing Zhao

Gold Trader 8989

Yan Qing Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 68 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 63%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
52 (46.42%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (53.57%)
En iyi işlem:
52.39 USD
En kötü işlem:
-45.79 USD
Brüt kâr:
588.39 USD (58 567 pips)
Brüt zarar:
-461.84 USD (41 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (116.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.62 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
52.92%
Maks. mevduat yükü:
2.60%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
57 (50.89%)
Satış işlemleri:
55 (49.11%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
11.32 USD
Ortalama zarar:
-7.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-93.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.02 USD (14)
Aylık büyüme:
63.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
175.23 USD
Maksimum:
175.23 USD (87.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.62% (175.23 USD)
Varlığa göre:
1.95% (6.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 127
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.39 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +116.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 28
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.06 × 208
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.64 × 218
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.14 × 487
ICMarkets-Live15
3.00 × 5
İnceleme yok
2025.11.18 11:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 11:35
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.