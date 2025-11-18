- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 158
Kârla kapanan işlemler:
789 (68.13%)
Zararla kapanan işlemler:
369 (31.87%)
En iyi işlem:
43.04 EUR
En kötü işlem:
-44.32 EUR
Brüt kâr:
2 664.52 EUR (1 026 248 pips)
Brüt zarar:
-2 435.86 EUR (651 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (63.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
93.14 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
28.72%
Maks. mevduat yükü:
7.10%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
570 (49.22%)
Satış işlemleri:
588 (50.78%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
3.38 EUR
Ortalama zarar:
-6.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-92.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-103.41 EUR (3)
Aylık büyüme:
11.82%
Yıllık tahmin:
143.40%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.19 EUR
Maksimum:
266.60 EUR (57.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.58% (266.60 EUR)
Varlığa göre:
10.43% (134.85 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|702
|EURAUD+
|59
|EURCAD+
|58
|DJ30+
|44
|AUDNZD+
|41
|AUDCHF+
|39
|GBPAUD+
|39
|EURGBP+
|23
|GBPUSD+
|20
|BTCUSD+
|17
|USDJPY+
|16
|EURUSD+
|16
|USDCAD+
|11
|AUDUSD+
|8
|USOUSD+
|7
|AUDJPY+
|6
|EURJPY+
|6
|NZDUSD+
|5
|GBPJPY+
|5
|GBPNZD+
|5
|SP500+
|4
|AUDCAD+
|4
|NZDJPY+
|3
|NAS100+
|3
|USDCHF+
|3
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|2
|GER40+
|2
|CADCHF+
|2
|CHFJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|GBPCHF+
|1
|NZDCAD+
|1
|SP500ft+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|157
|EURAUD+
|15
|EURCAD+
|-45
|DJ30+
|94
|AUDNZD+
|-2
|AUDCHF+
|2
|GBPAUD+
|-2
|EURGBP+
|-24
|GBPUSD+
|-4
|BTCUSD+
|51
|USDJPY+
|33
|EURUSD+
|-16
|USDCAD+
|-3
|AUDUSD+
|7
|USOUSD+
|11
|AUDJPY+
|-8
|EURJPY+
|-7
|NZDUSD+
|16
|GBPJPY+
|12
|GBPNZD+
|4
|SP500+
|-6
|AUDCAD+
|-9
|NZDJPY+
|-6
|NAS100+
|-13
|USDCHF+
|-13
|EURNZD+
|2
|GBPCAD+
|5
|GER40+
|5
|CADCHF+
|1
|CHFJPY+
|1
|CADJPY+
|4
|GBPCHF+
|-4
|NZDCAD+
|2
|SP500ft+
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|13K
|EURAUD+
|1.6K
|EURCAD+
|-4.6K
|DJ30+
|57K
|AUDNZD+
|9
|AUDCHF+
|212
|GBPAUD+
|355
|EURGBP+
|-1.1K
|GBPUSD+
|-152
|BTCUSD+
|321K
|USDJPY+
|3.3K
|EURUSD+
|-1.7K
|USDCAD+
|-187
|AUDUSD+
|392
|USOUSD+
|1.1K
|AUDJPY+
|-601
|EURJPY+
|-460
|NZDUSD+
|835
|GBPJPY+
|916
|GBPNZD+
|425
|SP500+
|-6K
|AUDCAD+
|-609
|NZDJPY+
|-415
|NAS100+
|-13K
|USDCHF+
|-501
|EURNZD+
|212
|GBPCAD+
|344
|GER40+
|4.2K
|CADCHF+
|60
|CHFJPY+
|78
|CADJPY+
|346
|GBPCHF+
|-131
|NZDCAD+
|155
|SP500ft+
|-425
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.04 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +63.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -92.63 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Semi-Automatic Discretionary System
Works on Gold and DJ30
• Opens up to 5 grid orders, dynamically positioned based on ATR × 2
• Uses a soft martingale 1.2 to close positions around the mean
• Daily target: 1–2%
• Equity stop: 10%
Minimum capital: €/$1,000
https://copy-trading-gold-scalpi-g7fs5qd.gamma.site/
For more info, contact me:
👉 http://t.me/xhunterx86
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 69.99 USD
70%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
24
53%
1 158
68%
29%
1.09
0.20
EUR
EUR
57%
1:500