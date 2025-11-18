SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FlyWithGold Small Capital
Daniele Bonann

FlyWithGold Small Capital

0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69.99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 158
Kârla kapanan işlemler:
789 (68.13%)
Zararla kapanan işlemler:
369 (31.87%)
En iyi işlem:
43.04 EUR
En kötü işlem:
-44.32 EUR
Brüt kâr:
2 664.52 EUR (1 026 248 pips)
Brüt zarar:
-2 435.86 EUR (651 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (63.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
93.14 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
28.72%
Maks. mevduat yükü:
7.10%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
570 (49.22%)
Satış işlemleri:
588 (50.78%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
3.38 EUR
Ortalama zarar:
-6.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-92.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-103.41 EUR (3)
Aylık büyüme:
11.82%
Yıllık tahmin:
143.40%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.19 EUR
Maksimum:
266.60 EUR (57.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.58% (266.60 EUR)
Varlığa göre:
10.43% (134.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 702
EURAUD+ 59
EURCAD+ 58
DJ30+ 44
AUDNZD+ 41
AUDCHF+ 39
GBPAUD+ 39
EURGBP+ 23
GBPUSD+ 20
BTCUSD+ 17
USDJPY+ 16
EURUSD+ 16
USDCAD+ 11
AUDUSD+ 8
USOUSD+ 7
AUDJPY+ 6
EURJPY+ 6
NZDUSD+ 5
GBPJPY+ 5
GBPNZD+ 5
SP500+ 4
AUDCAD+ 4
NZDJPY+ 3
NAS100+ 3
USDCHF+ 3
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 2
GER40+ 2
CADCHF+ 2
CHFJPY+ 1
CADJPY+ 1
GBPCHF+ 1
NZDCAD+ 1
SP500ft+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 157
EURAUD+ 15
EURCAD+ -45
DJ30+ 94
AUDNZD+ -2
AUDCHF+ 2
GBPAUD+ -2
EURGBP+ -24
GBPUSD+ -4
BTCUSD+ 51
USDJPY+ 33
EURUSD+ -16
USDCAD+ -3
AUDUSD+ 7
USOUSD+ 11
AUDJPY+ -8
EURJPY+ -7
NZDUSD+ 16
GBPJPY+ 12
GBPNZD+ 4
SP500+ -6
AUDCAD+ -9
NZDJPY+ -6
NAS100+ -13
USDCHF+ -13
EURNZD+ 2
GBPCAD+ 5
GER40+ 5
CADCHF+ 1
CHFJPY+ 1
CADJPY+ 4
GBPCHF+ -4
NZDCAD+ 2
SP500ft+ 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 13K
EURAUD+ 1.6K
EURCAD+ -4.6K
DJ30+ 57K
AUDNZD+ 9
AUDCHF+ 212
GBPAUD+ 355
EURGBP+ -1.1K
GBPUSD+ -152
BTCUSD+ 321K
USDJPY+ 3.3K
EURUSD+ -1.7K
USDCAD+ -187
AUDUSD+ 392
USOUSD+ 1.1K
AUDJPY+ -601
EURJPY+ -460
NZDUSD+ 835
GBPJPY+ 916
GBPNZD+ 425
SP500+ -6K
AUDCAD+ -609
NZDJPY+ -415
NAS100+ -13K
USDCHF+ -501
EURNZD+ 212
GBPCAD+ 344
GER40+ 4.2K
CADCHF+ 60
CHFJPY+ 78
CADJPY+ 346
GBPCHF+ -131
NZDCAD+ 155
SP500ft+ -425
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.04 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +63.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -92.63 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Semi-Automatic Discretionary System

Works on Gold and DJ30

• Opens up to 5 grid orders, dynamically positioned based on ATR × 2
• Uses a soft martingale 1.2 to close positions around the mean
Daily target: 1–2%
Equity stop: 10%

Minimum capital: €/$1,000

https://copy-trading-gold-scalpi-g7fs5qd.gamma.site/

For more info, contact me:
👉 http://t.me/xhunterx86


İnceleme yok
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:35
A large drawdown may occur on the account again
