- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
29 (51.78%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (48.21%)
En iyi işlem:
49.69 USD
En kötü işlem:
-11.51 USD
Brüt kâr:
135.39 USD (9 280 pips)
Brüt zarar:
-176.56 USD (16 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (56.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.64 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
26.62%
Maks. mevduat yükü:
4.05%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
26 (46.43%)
Satış işlemleri:
30 (53.57%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.74 USD
Ortalama kâr:
4.67 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-44.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.27 USD (7)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.04 USD
Maksimum:
92.13 USD (8.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.77% (91.81 USD)
Varlığa göre:
1.11% (10.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-41
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.69 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +56.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
990
USD
USD
1
100%
56
51%
27%
0.76
-0.74
USD
USD
9%
1:500