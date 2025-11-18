Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Size abartılı karlar vaat etmeyeceğim, ancak her pozisyonda maksimum %2'lik küçük bir risk ayarıyla gerçekçi karlar (aylık %5-10) vaat edebileceğim bir şey var, uzun vadeli istikrar anlık büyük bir patlamadan daha önemlidir.