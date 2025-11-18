- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
70 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.70 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
304.73 USD (27 698 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
70 (304.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.73 USD (70)
Sharpe oranı:
1.80
Alım-satım etkinliği:
52.68%
Maks. mevduat yükü:
126.86%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
34 (48.57%)
Satış işlemleri:
36 (51.43%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.35 USD
Ortalama kâr:
4.35 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
107.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
38.06% (223.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|305
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +304.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
OctaFX-Real
|0.40 × 25
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
İnceleme yok