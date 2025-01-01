SinyallerBölümler
Sinyaller / Sathit Sukhirun2
404

Ne yazık ki, Sathit Sukhirun2 sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MSC Gold Invest Pro
Büyüme
501%
Aboneler
19
Haftalar
126
İşlemler
1196
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.60
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 611%
Aboneler
74
Haftalar
212
İşlemler
5512
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Daily Gold Sniper
Büyüme
573%
Aboneler
18
Haftalar
43
İşlemler
136
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.10
Maks. düşüş
34%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
124%
Aboneler
12
Haftalar
55
İşlemler
537
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.14
Maks. düşüş
17%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 852%
Aboneler
41
Haftalar
155
İşlemler
597
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.47
Maks. düşüş
27%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
129%
Aboneler
13
Haftalar
56
İşlemler
186
Kazanç
83%
Kâr faktörü
1.35
Maks. düşüş
22%
Deux ex machina
Büyüme
5 163%
Aboneler
4
Haftalar
236
İşlemler
1445
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
OnlyUJ
Büyüme
226%
Aboneler
11
Haftalar
70
İşlemler
430
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.32
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
510%
Aboneler
14
Haftalar
82
İşlemler
587
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.29
Maks. düşüş
34%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 525%
Aboneler
113
Haftalar
49
İşlemler
1572
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.81
Maks. düşüş
33%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2303 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.