İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
51 (82.25%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (17.74%)
En iyi işlem:
14.22 USD
En kötü işlem:
-51.60 USD
Brüt kâr:
324.86 USD (13 640 pips)
Brüt zarar:
-320.49 USD (11 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (103.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.92 USD (16)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
7.33%
Maks. mevduat yükü:
4.42%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
41 (66.13%)
Satış işlemleri:
21 (33.87%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-29.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-81.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.88 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.85%
Yıllık tahmin:
-10.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.76 USD
Maksimum:
97.48 USD (9.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.03% (96.45 USD)
Varlığa göre:
3.69% (20.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
