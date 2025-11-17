- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
51 (57.30%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (42.70%)
En iyi işlem:
7.70 EUR
En kötü işlem:
-12.17 EUR
Brüt kâr:
83.71 EUR (271 826 pips)
Brüt zarar:
-111.58 EUR (374 366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (9.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
20.65 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
82.14%
Maks. mevduat yükü:
134.36%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
32 (35.96%)
Satış işlemleri:
57 (64.04%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.31 EUR
Ortalama kâr:
1.64 EUR
Ortalama zarar:
-2.94 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-28.05 EUR (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.87 EUR
Maksimum:
45.93 EUR (95.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.57% (45.93 EUR)
Varlığa göre:
53.11% (8.88 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|BTCUSD
|38
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-14
|BTCUSD
|-17
|USDJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|BTCUSD
|-101K
|USDJPY
|-234
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|-27
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.70 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -28.05 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.53 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 114
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 1874
|
ICMarketsSC-Live14
|1.19 × 64
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 332
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 719
|
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 731
WELCOME!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-93%
0
0
USD
USD
2
EUR
EUR
1
0%
89
57%
82%
0.75
-0.31
EUR
EUR
96%
1:500