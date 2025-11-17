SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Kuwau Cute
Ansar Ali

Kuwau Cute

Ansar Ali
0 inceleme
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
FTMO-Server2
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 946
Kârla kapanan işlemler:
4 276 (86.45%)
Zararla kapanan işlemler:
670 (13.55%)
En iyi işlem:
245.52 USD
En kötü işlem:
-804.96 USD
Brüt kâr:
63 153.08 USD (19 933 467 pips)
Brüt zarar:
-70 444.87 USD (2 684 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
137 (2 018.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 018.27 USD (137)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.18%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
2 521 (50.97%)
Satış işlemleri:
2 425 (49.03%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.47 USD
Ortalama kâr:
14.77 USD
Ortalama zarar:
-105.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-4 545.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 545.28 USD (38)
Aylık büyüme:
-0.62%
Yıllık tahmin:
-7.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 529.03 USD
Maksimum:
11 320.20 USD (5.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.61% (11 320.85 USD)
Varlığa göre:
3.83% (7 384.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 2807
GBPUSD 1011
EURAUD 724
EURNZD 162
EURCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 8.2K
GBPUSD 1K
EURAUD -177
EURNZD -2.1K
EURCAD -5
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -616K
GBPUSD -376K
EURAUD -215K
EURNZD -115K
EURCAD -31
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +245.52 USD
En kötü işlem: -805 USD
Maksimum ardışık kazanç: 137
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +2 018.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 545.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.11.17 18:19
No swaps are charged on the signal account
